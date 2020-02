Retroscena Pogba dall’Inghilterra: nel 2016 doveva firmare per il Real

TORINO – Il mercato invernale si è appena concluso e in casa Juve l’unico colpo di pregevole fattura messo a segno, porta il nome di Dejan Kulusevski che, resterà in prestito al Parma fino al termine della stagione. Uno dei nomi che resta sempre in orbita e soprattutto, in cima alla lista dei desideri di Paratici e Nedved, è quello del francese Paul Pogba, sempre piu lontano dal Manchester. Proprio sul ‘Polpo’ sta circolando un particolare retroscena risalente a qualche anno fa, quando nel 2016 lasciava i bianconeri per ritornare ai Red Devils. Stando a quanto riportato infatti dal portale britannico Manchester Evening, Pogba prima di ritornare in Inghilterra, avrebbe dovuto firmare per il Real allora allenato dal suo connazionale Zidane, ma con la forte partecipazione di Mino Raiola, si è optato per un ritorno a Manchester.