TORINO – L’esterno belga, Eden Hazard, era uscito per un problema alla caviglia nel match contro il Levante. Il risultato? Perone fratturato, due mesi di stop e rischio stagione finita. Una stagione molto travagliata e ricca di sfortuna per l’ex Chelsea, che con i Blancos non è mai riuscito ad incidere in Liga ed a dare continuità alle sue prestazioni.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<