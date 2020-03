Ravezzani: “Qui qualcuno caccia balle. L’unica cosa che deve interessarci è la salute pubblica…”

TORINO – Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha parlato in merito alla situazione dei rinvii di alcune partite di Serie A in merito al Coronavirus: “Lega ribadisce che la decisione di rinviare le partite a porte chiuse è stata presa su pressione del Governo e contro la volontà della stessa Lega. Marotta dice che non è stato avvertito. Spadafora ringrazia per aver salvaguardato l’immagine del Paese. Qui qualcuno caccia balle. Riassumendo, senza una pressione decisiva del Governo per evitare ulteriore danno di immagine all’Italia, il rinvio delle partite odierne sarebbe un errore terribile della Lega. Non tanto per chi favorisce o meno (discorso patetico) ma perché condiziona del tutto la competizione. Dopodiché l’unica cosa che deve davvero interessarci è la salute pubblica. I cretini che non vedono l’ora di ammassarsi allo stadio per urlarsi in faccia dovrebbero preoccuparsi più di cosa dicono i virologi che i dirigenti di club”.

