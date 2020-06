Ravanelli: “Voglio diventare ds del Marsiglia. Higuain all’OM? Sarebbe molto utile per la Champions”

TORINO – Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juevntus, ha parlato ai microfoni di Le Phoceen circa la possibilità di diventare ds del Marsiglia: “Mi interessa il ruolo da direttore sportivo del Marsiglia. Non è un segreto che il club mi sia rimasto nel cuore. Quando arrivai a Marsiglia mi sono subito innamorato della città e dei tifosi e credo che la mia professionalità sia stata apprezzata. A Marsiglia è anche nato mio figlio Mattia. Higuain? Non lo so, ma potrebbe essere un giocatore importante per l’OM in Champions League. Ci sono possibilità che lasci la Juve e a 32 anni potrebbe magari essere anche preso in prestito”.

