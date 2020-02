Rassegna Stampa: TS, è Messi il sogno di Juve e Inter

TORINO – Dopo la lite interna tra Leo Messi e il ds Abidal, in tanti hanno ipotizzato e discusso sul possibile addio della Pulce dal Camp Nou. Ovviamente al momento si tratta di pura utopia ma che, come gia accaduto precedentemente con Cristiano Ronaldo, le ruggini con la società, potrebbero portare a un divorzio inevitabile. Ecco perche Juve e Inter sognano, cosi come le big di mezza Europa che, stanno tutte molto attente sull’evolversi della situazione, ma le italiane al momento, sembrerebbero essere le favorite. Stando a quanto riportato in prima pagina da Tuttosport infatti, l’ex direttore sportivo del Barca Braida, avrebbe commentato la faccenda cosi: “Se andrebbe all’Inter la riporterebbe ai livelli mondiali, se invece finisce in bianconero formerebbe la coppia piu forte di sempre con Cristiano Ronaldo”.