Rassegna Stampa: Ts, Dybala zittisce i tifosi

TORINO – Nella giornata di ieri la Juventus ha battuto per 2-0 il Brescia, riscattando in parte la brutta figura fatta contro il Verona nel turno precedente. Questo però non è bastato a placare gli animi dei tifosi che, si sono lasciati andare a dei sonori fischi, i quali non sono passati inosservati a Paulo Dybala. Proprio l’argentino, durante la sua esultanza, si è rivolto verso il suo pubblico, invitandoli a non fischiare, come recita anche la prima pagina della versione odierna di Tuttosport.