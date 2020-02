Rassegna Stampa: Ts, CR7 cosi fino a 40 anni

TORINO – Nella giornata di ieri Cristiano Ronaldo ha compiuto 35 anni e in tantissimi del mondo dello sport e dello spettacolo, hanno speso un pensiero per festeggiare il suo compleanno. Come dichiarato da tutti però, l’età media del giocatore portoghese sembra essere quella di un venticinquenne e proprio per questo, la prima pagina di Tuttosport della versione odierna è interamente dedicata a lui, il quale lo esalta a giocare a questi livelli almeno fino a 40 anni, secondo gli studi fisici e di laboratorio, svolti sul fuoriclasse di Funchal.