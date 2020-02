Rassegna Stampa: Chiesa osservato speciale

TORINO – Le attenzioni maggiori della sfida tra Juventus e Fiorentina sono tutte rivolte sul campo, dove ai bianconeri serviranno 3 punti delicatissimi per la lotta scudetto, soprattutto dopo lo stop di Napoli. Ma gli occhi dei dirigenti della Continassa saranno fortemente puntati sul talento viola Federico Chiesa che, come risaputo piace moltissimo a Juve e Inter, le quali sono pronte a darsi battaglia nel mercato di giugno, come riportato dalla prima pagina della versione odierna di Tuttosport.