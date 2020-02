Rassegna Stampa: CdS, Sarri solo contro tutti

TORINO – Dopo la sconfitta contro il Verona in tanti si sono sbilanciati sul futuro imminente dei bianconeri con molti obiettivi in ballo, ma soprattutto del futuro del suo allenatore Maurizio Sarri, sempre piu nel mirino delle critiche. Come riporta la prima pagina della versione odierna del Corriere dello Sport e come dichiarato anche dallo stesso allenatore al termine del match del Bentegodi, avrebbe bisogno di aiuto, tanto da sentirsi solo in questo momento. Vedremo se l’allenatore toscano riuscirà a superare tutte le difficoltà e a confermarsi dalle parti della Continassa.