Ranking UEFA, la Juventus è al quinto posto

TORINO – Il piano della Juventus di Andrea Agnelli è quello di scalare le gerarchie del calcio europeo, per posizionarsi stabilmente tra i top club internazionali. Attualmente i bianconeri sono al quinto posto nel Ranking UEFA, dietro a Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Superati tutti i club inglesi, con il Manchester City a inseguire in sesta posizione. I punti del Real Madrid, campione d’Europa per tre volte consecutive, al momento sono irraggiungibili. Ma i bianconeri possono comunque tentare la rincorsa degli altri due club spagnoli, che negli ultimi anni hanno fatto percorsi diversi da quelli della Vecchia Signora.