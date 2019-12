Ranieri: “Soddisfatto dei ragazzi. I gol della Juve valgono da soli il prezzo del biglietto”

TORINO – L’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato intervistato dopo la sconfitta contro la Juventus di ieri sera.

“Sono molto soddisfatto della gara dei miei ragazzi. Quando gli avversari fanno questi gol bisogna solo da stringer loro la mano, valgono il prezzo del biglietto. Questa prestazione ci dà forza e convinzione. Sono contento di come la squadra ha reagito, peccato, ma è stata una gran bella partita. Loro hanno fatto due gol capolavoro. La rete di Ronaldo? Ha fatto una giocata che si vede in NBA, è stato in aria un’ora e mezza!. Non gli si può dire nulla, complimenti e basta.”

“Buffon? Siamo stati due anni insieme per cui mi ha fatto piacere salutarlo e fargli i miei complimenti, oltre che gli auguri di buone feste.”