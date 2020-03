Rangnick si allontana dal Milan

TORINO – (ANSA) – MILANO, 11 MAR – Ralf Rangnick si sfila e potrebbe non accettare il ruolo di allenatore e direttore sportivo del Milan. E’ l’indiscrezione rilanciata in queste ore da Sky Deutschland. Secondo quanto apprende Ansa, tra Rangnick e Ivan Gazidis ci sono stati dei contatti esplorativi negli scorsi mesi ma nessuna offerta formale è mai stata sottoposta all’attuale responsabile dell’area tecnica delle squadre RedBull.

Il sondaggio per Rangnick è uno delle cause che hanno portato alle frizioni tra l’ad rossonero e Boban, culminate con il licenziamento del croato. (ANSA).

