TORINO – Oltre al dubbio in difesa, con il ballottaggio tra Chiellini e de Ligt, Maurizio Sarri deve pensare anche al centrocampo.

Pjanic dovrebbe agire in mezzo, supportato da Bentancur e da uno tra Rabiot e Ramsey, con il gallese apparso in forma in questi giorni e reduce da due buone partite, Difficile vederlo da trequartista viste le parole di Sarri, ruolo che però potrebbe tornare a coprire.

