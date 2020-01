TORINO – Archiviato il match di Coppa Italia contro l’Udinese, la Juventus è pronta a rituffarsi nel campionato.

Domenica sera i bianconeri scenderanno in campo per la prima giornata del giorno di ritorno contro il Parma: in campo dovrebbe vedersi ancora una volta Aaron Ramsey, in crescita di condizione e pronto ad agire alla spalle della coppia Dybala-Ronaldo.