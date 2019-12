Ramsey si carica per la Supercoppa

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera la complicata partita di Marassi contro la Sampdoria, imponendosi per 1-2. Alle grandi reti di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo si è aggiunta la grande prestazione fornita dalla squadra, con le buone notizie per Sarri che sono arrivate anche dai rientri di Aaron Ramsey e Douglas Costa, due pedine fondamentali in vista della Supercoppa. Il gallese, proprio in vista della finale di domenica, ha postato sul suo profilo Instagram, caricando l’ambiente. Ma intanto in queste ore è arrivato anche un pesantissimo annuncio su una possibile cessione a gennaio: Sarri è stato chiarissimo, ecco la sua decisione definitiva! >>>VAI ALLA NOTIZIA