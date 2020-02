TORINO – il calciatore della Juventus Aaron Ramsey è pronto a riprendere il suo posto nell’undici bianconero.

Dopo 3 partite di fila in panchina infatti, questa sera il giocatore potrebbe trovare spazio, anche se sembra più probabile lo possa fare a partirà in corso, vista l’idea c’ha Maurizio Sarri dovrebbe avere per l’attacco da schierare sabato sera.