TORINO – Dopo la sconfitta contro il Napoli di domenica scorsa, la Juventus è pronta a rituffarsi nel campionato, ospitando la Fiorentina di Iachini.

Per Maurizio Sarri c’è un dubbio in attacco, che verrà sciolto tra oggi e domani: sicuri di un posto sono Dybala e Ronaldo, con il dubbio che è tra Higuain e Ramsey. Sarri dovrebbe mandare in campo dall’inizio il gallese, per poi inserire Higuain a partita in corso.