Ramsey: esame fallito

TORINO – La Juventus ha pareggiato ieri sera a San Siro contro il Milan nell’andata della semifinale di Coppa Italia.

Uno degli esperimenti provati ieri sera da Maurizio Sarri è stato quello di schierare il gallese Aaron Ramsey come mezz’ala: il giocatore non è riuscito a disimpegnarsi al meglio, complice anche la condizione precaria della squadra e una prestazione collettiva anche ieri sera non all’altezza. Sarei continuerà a lavorare sul giocatore, che potrebbe essere riprovato anche domenica contro il

Brescia.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<