Ramsey: “Ai quarti”

TORINO – La Juventus ha battuto l’Udinese per 4-0 garantendosi il passaggio ai quarti di Coppa Italia.

Ieri in campo Maurizio Sarri ha mischiato un po’ le carte, provando alcuni giocatori in ruoli inediti. Nel secondo tempo è stato anche il momento di Aaron Ramsey, autore di un gran spezzone di partita, segno di come stia entrando sempre maggiormente nei meccanismi bianconeri. “Ai quarti” ha scritto il giocatore su Instagram dopo la partita, per festeggiare il passaggio del turno.