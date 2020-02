TORINO – Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic ha parlato intervistato dai microfoni di Marca del suo futuro.

“Stavo pensando di andare via nella finestra di mercato di gennaio. Il rapporto con Valverde e il suo staff non era dei migliori. Erano tempi brutti, ma è tutto nel passato. Posso dire senza problemi che il Barcellona aveva cose che non mi piacevano. Adesso è ora di voltare pagina e voglio sentire che tutti contino su di me.”