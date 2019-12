Raiola: “Su Pogba si era mosso il Real ma il Manchester non lo ha fatto partire”

TORINO – Il noto procuratore Mino Raiola, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del giornale britannico The Telegraph, dove ha parlato anche del suo assistito Paul Pogba.

“Paul vuole essere felice, vuole vincere trofei e vorrebbe farlo con il Manchester United. C’erano stati grandi interessamenti da parte del Real Madrid, ma il Manchester United non l’ha fatto partire. Non ho creato caos su questa cosa, e non l’ho fatto perché io lavoro in collaborazione con il giocatore. Pogba avrebbe voluto lavorare con Zidane, credo che la connessione tra loro due poteva essere importante nella storia del calcio francese”.