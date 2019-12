Raiola: “Pogba resta in Inghilterra, l’unica cosa che ci interessa è risolvere l’infortunio”

TORINO – Il procuratore Mino Raiola ha parlato interessato dai microfoni di Sky Sport del futuro del suo assistito Paul Pogba.

“Paul ha sempre rispettato il Manchester United proprio come il Manchester United ha sempre rispettato Paul. L’unico che può parlare per lo United e per Paul è Solskjaer, lui può farlo sui giornali e in conferenza stampa. Io mi attengo a ciò che dice. Pogba non si muoverà e va bene così, ne siamo felici. In questo momento Paul è alle prese con un infortunio e l’unica cosa che ci interessa è risolvere al meglio la cosa. Detto questo, se Solskjaer ha delle idee sul mio giocatore e vuol discuterne ha il mio numero. Fino a quel momento io continuerò a parlare con Ed Woodward, ovvero il mio interlocutore nel club. Con Solskjaer non ho mai parlato, quindi non posso dire altro”