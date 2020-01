Raiola: “Pogba? I tifosi della Juve devono sognare”

TORINO – Il procuratore e agente Mino Raiola ha parlato intervistato ai margini della partita tra Brescia e Milan.

Donnarumma piace alla Juve?

“E’ una domanda del ca**o. Se non gli piacesse vorrebbe dire che non capisce nulla di calcio”.

Pogba di nuovo in bianconero?

“I tifosi della Juve devono sognare perché se non lo fai sei morto. Io non lavoro nei sogni ma nel mondo vero per fare le scelte giuste per miei assistiti. Adesso non è il momento di dire quale sarà il futuro di Paul”.