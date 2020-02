Raiola? “Pogba alla Juventus? Nulla è impossibile ma è ancora troppo presto per pensare a queste cose…”

TORINO – Tra i vari argomenti trattati, Mino Raiola nella sua intervista rilasciata a Sportmediaset, ha parlato anche del ritorno di Pogba alla Juventus: “Pogba alla Juventus è impossibile? Se nel calciomercato ci fossero cose impossibili non esisterebbe – ha detto Raiola -. La Juventus, il Paris Saint-Germain, il Real Madrid o il Barcellona hanno sempre fatto capire che nulla è impossibile. Il discorso di Pogba è simile a quello di Ibrahimovic. Anche per Pogba il suo secondo paese è l’Italia, quindi non gli dispiace l’idea Juventus. Ma è troppo presto pensare a queste cose: c’è ancora di mezzo un campionato e l’Europeo. Vediamo prima queste cose”.

