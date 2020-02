Raiola: “Non abbiamo ancora visto il vero gioco di Sarri. E’ stato bello vedere de Ligt contro Zlatan”

TORINO – Il super procuratore Mino Raiola, ha rilasciato delle dichiarazioni in mixed zone, al termine della gara di Coppa Italia tra Milan e Juventus, dove ha toccato diversi temi.

SU SARRI – “Bisogna definire qual è il gioco di Sarri, non ancora abbiamo visto il vero gioco di Sarri. Perchè? Questo non lo so, devi chiedere a Sarri, è il gioco di Sarri non di Raiola”.

SU DONNARUMMA – “Il Milan sa quel che penso. Adesso non vogliamo parlare del rinnovo di Donnarumma perché non vogliamo alzare il polverone. Gigi sta bene, è tranquillo, ha l’obiettivo col Milan di entrare in Champions, se è possibile. È importante per lui, è importante per il Milan. Poi ci sono gli Europei. Io non so neanche che vuole fare il Milan. Partite dal presupposto che il Milan voglia fare delle cose che non so se vuole fare. Vediamo, parlare di Donnarumma è troppo presto”.

SU DE LIGT – “Abbastanza emozionante per me, perché vedo un’epoca nuova entrare e un’altra agli ultimi sgoccioli della carriera anche se questa carriera può durare altri 10 anni per Zlatan. Ma era bello vedere uno contro uno”.