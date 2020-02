TORINO – Fino a qualche settimana fa, il

Centrocampista della Juventus Adrien Rabiot sembrava essere un fantasma.

Con pazienza e perseveranza invece, Maurizio Sarri ha aspettato che entrasse in condizione per poi schierarlo al centro del campo: le prove di Rabiot sono andate sempre più in crescendo, tanto che ora sembra aver rubato il posto a Blaise Matuidi al centro dello schieramento bianconero, con Sarri che sta cercando di responsabilizzarlo sempre di più.