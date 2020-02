Rabiot continua a crescere

TORINO – Khedira infortunato, Emre Can scaricato, e allora tanto spazio per Adrien Rabiot. Il francese, arrivato a parametro zero in estate, sta mettendo da parte le prime prestazioni opache. Oggi Rabiot somiglia sempre di più a un titolare della Juventus. È cresciuto dal punto di vista fisico e si sta ambientando sempre meglio. Anche la personalità è migliorata: Rabiot non ha più paura di cercare la giocata, e sta dimostrando di avere la tecnica per fare anche di più del proverbiale compitino. Si tratta di un ragazzo di 24 anni, con meno di 20 presenze in questa stagione. Questi numeri farebbero dunque pensare a margini di miglioramento ancora esistenti, con Sarri e la Juventus pronti a godersi un nuovo gioiello.