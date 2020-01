Quattro squadre su Pjaca

TORINO – L’attaccante della Juventus Marko Pjaca dovrebbe lasciare i bianconeri durante questa finestra di mercato.

I bianconeri infatti vogliono mandarlo in prestito per fargli recuperare la condizione dopo l'infortunio, e su di lui ci sarebbero già quattro pretendenti: Cagliari, Verona, Fiorentina e Lazio lo vorrebbero infatti, con i biancocelesti che sembrano essere passati in vantaggio rispetto alle altre pretendenti.