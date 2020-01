TORINO – Il calciatore croato della Juventus Marko Pjaca dovrebbe lasciare i bianconeri durante questa finestra di mercato.

Il giocatore infatti, reduce da un grave infortunio, potrebbe essere mandato dalla Juventus in prestito in una squadra italiana per fargli mettere minutaggio nelle gambe e consentirgli di riprendere la condizione: su di lui Cagliari, Verona, Sampdoria e Genoa.