Puyol: “Messi via? Non capisco perché si parli di un possibile addio al Barcellona…”

TORINO – L’ex difensore del Barcellona, Carles Puyol, ha parlato ai microfoni di Marca circa un possibile addio di Messi dal Barcellona: “Messi ha 32 anni, uno come lui può giocare fino a 38 anni, perché ha cura di se stesso. In una sola parola: sa gestirsi al meglio. Non riesco a capire perché si parla di un suo possibile addio al club, anche perché adesso è qui. L’unica cosa che va fatta è vincere il più possibile con il suo contributo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<