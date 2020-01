TORINO – Ora è ufficiale: come aveva anticipato il tecnico Tuchel in conferenza stampa, Kurzawa non è stato convocato per la sfida di Ligue 1 di stasera tra Psg e Lille. I due club infatti, stanno limando gli ultimi dettagli per completare lo scambio De Sciglio-Kurzawa. Fuori dalla lista anche Edinson Cavani che sembra destinato all’Atletico Madrid, visto che nel club parigino è chiuso da un Mauro Icardi in formissima.