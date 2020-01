Pruzzo: “La Roma può passare il turno perché la Juve ha altri pensieri”

TORINO – L’ex giocatore Roberto Pruzzo ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Radio della partita di Coppa Italia in programma tra Juventus e Roma.

“La Roma può passare il turno, perché la Juve ha altri pensieri. A Marassi sarà una gita fuoriporta, il Genoa sta a pezzi. Bel segnale il recupero di Kluivert, che secondo me può spostare gli equilibri. Bisogna capire i giocatori che la Roma avrà a disposizione, i difensori li ha: non vedo tutta questa emergenza per la partita contro il Genoa. L’importante è che la squadra recuperi dalle ultime due sconfitte contro le torinesi.”