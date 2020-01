Pruzzo: “La Roma non deve già pensare alla Juve”

TORINO – L’ ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Radio.

“Credo che Bruno Peres farà fatica a trovare spazio nella Roma, a meno che vada via Florenzi. Petrachi ha un certo affetto per il terzino brasiliano. Contro il Torino vietato sottovalutare l’avversario, non bisogna già pensare alla Juve. La Roma, però, ultimamente concede poco all’avversario e sarà così anche domani. Le prossime due partite possono stravolgere la classifica, anche la Roma può lottare per lo scudetto. Vietato perdere punti con il Toro. Petrachi ha fatto un ottimo lavoro, ora deve cercare di togliersi qualche esubero.”