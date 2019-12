Pruzzo: “La Roma farà 6 punti contro Torino e Juve”

TORINO – L’ex giocatore Roberto Pruzzo ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Radio del campionato di Serie A.

“Difficile trovare un giocatore che ricopra il ruolo di vice-Dzeko, che non sia un titolare ma faccia le sue prestazioni, è un casino. A meno che non ti inventi il Pinamonti o il Vlahovic della situazione, i giovani potrebbero funzionare. Altrimenti giocatori intermedi che stiano bene è difficile trovarne. La Roma sta andando bene, è cresciuta molto in consapevolezza e qualità di gioco, anche nei singoli. Lazio e Roma sono due squadre che non si devono porre limiti. Le due davanti non sono così sicure di non avere dei problemi e devono essere pronte entrambe ad approfittarne. Intanto al rientro, però, per me la Roma farà 6 punti contro Toro e Juve.”