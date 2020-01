Pruzzo: “Chiederei alla Juve qualcuno che non gioca mai”

TORINO – L’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha parlato ai microfoni di Radio Radio in meritoal mercato di Roma e Juventus: “I due infortuni di Zaniolo e Diawara sono tegole pesanti sulla testa di Fonseca, è difficile trovare valide alternative. Io busserei alla Juve per chiedere qualcuno che non gioca mai, anche se le casse al momento non te lo consentono tanto. Florenzi aveva recuperato la sua titolarità, ma adesso è stato bocciato un’ altra volta. In più la situazione infortuni mette la Roma alle corde. Ci vuole il miglior Dzeko contro la Lazio, bisogna soffrire da squadra”.