Pruzzo: “Alla Juve non si deve concendere niente”

TORINO – L’ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, dove ha parlato del big match di questa sera tra Roma e Juventus.

“Cambiare tattica in difesa non è un problema, aggiungi un difensore e hai più sicurezza. Non bisogna concedere niente alla Juve, vietato giocare come hanno fatto contro Belotti. L’approccio e la voglia di arrivare primi sulla palla sarà fondamentale. Domani può essere la grande rivincita per la Roma.