Prove di rinnovo tra Higuain e la Juventus

TORINO – Stasera la Juventus è attesa al San Paolo per affrontare il Napoli e insieme a lei anche il grande ex Gonzalo Higuian. L’attaccante argentino ha quasi sempre segnato nel capoluogo campano con la maglia bianconera e stasera è pronto a ripetersi in attesa del rinnovo di contratto. Esatto, secondo quanto riportato da calciomercato.com Paratici vorrebbe prolungare il suo contratto fino al 2022 con un adeguamento nello stipendio (ora ammonta a 7.5 milioni a stagione). Ma intanto, proprio pochissimi minuti fa, Gianluca Di Marzio ha sganciato un’altra clamorosa bomba di mercato in diretta TV su Sky: “Attenzione, sembra impossibile ma si torna a parlare di…” >>>VAI ALLA NOTIZIA