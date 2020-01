Prove di rinnovo per Dybala

TORINO – Con il mercato che sta per chiudere la Juventus è pronta a concentrarsi sui rinnovi dei suoi giocatori.

Uno su tutti, quello del numero 10 Paulo Dybala, in scadenza nel 2022. La Juventus e l’entourage del giocatore dovrebbero incontrarsi a breve per iniziare a parlare del prolungamento del contratto, che dovrebbe vedere la Joya diventare il secondo giocatore della rosa più pagato alle spalle di Cristiano Ronaldo. Un premio per il giocatore che ha dimostrato l’attaccamento alla maglia e la grande voglia di rimanere in bianconero.