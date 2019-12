Prima volta a Marassi per Ronaldo

TORINO – La Juventus scenderà in campo questa sera alle 18:55 nell’anticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A.

La partita in programma a Marassi, segnerà una prima volta per Cristiano Ronaldo: il numero 7 giocherà infatti per la prima volta al Ferraris, dato che la scorsa stagione aveva riposato contro il Genova, in quanto la partita arrivava dopo la tripletta contro l’Atletico Madrid, e anche contro la Sampdoria, con la partita che era stata giocata a maggio inoltrato a Scudetto già acquisito.