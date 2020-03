Preziosi: “Obiettivo primario superare l’emergenza sanitaria, tutti vogliamo terminare il campionato”

TORINO – Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato intervistato dai microfoni di Calcio&Finanza.

“ L’obiettivo prioritario è superare l’emergenza sanitaria, per quanto riguarda il campionato la volontà di tutti resta portarlo a termine. E’ l’orientamento che prevale nelle varie conference call tra noi presidenti. Non si possono imporre oggi regole nuove mai utilizzate, diverse da quelle che conoscevamo in partenza. Non è previsto in alcun modo. E’ sbagliato a livello di principio oltre che nella pratica: chi come noi ha investito molto a gennaio vuol vedere riconosciuti i proprio sforzi sul campo secondo le regole note a tutti”.

