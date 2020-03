TORINO – Anche la Premier League sta per adattarsi alle nuove norme in materia di Coronavirus.

Stando a quanto riporta il The Times infatti la Premier League non dovrebbe essere sospesa ma dovrebbe continuare ad essere disputata a porte chiuse. Questo quanto riporta oggi il giornale, anche se non è da escludere la sospensione del campionato dopo gli ultimi sviluppi in materia di COVID-19.

