Premier League, la striscia di imbattibilità del Liverpool si ferma dopo 44 partite

TORINO – Il Liverpool, con la sconfitta rimediata ieri dal Watford per 3-0, ha fermato la sua striscia di imbattibilità che durava da 44 partite (cinque in meno dell’Arsenal di Wenger nella stagione 2003-2004). La Premier League, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra ormai al sicuro (i Reds sono a +22 sul City) ma Klopp si deve seriamente preoccupare in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico con cui il Liverpool ha perso all’andata 1-0.

