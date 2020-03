TORINO – L’ex allenatore della Nazionale Italiana Cesare Prandelli ha parlato intervistato dai microfoni de La Nazione.

“Come ripartiremo tutti noi, le nostre vite, dopo quanto sta accadendo? Il calcio ne uscirà trasformato, ma sarà lo stesso per noi. Inevitabile”.

“Deve perseverare e lavorare in una direzione unica. Parlo di ruolo, del suo ruolo. Chiesa deve specializzarsi in quella che sente come la sua posizione tattica naturale. Se farà questo diventerà il giocatore più forte d’Europa.”

