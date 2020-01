Prandelli: “Dygualdo? Non esistono soluzioni impossibili”

TORINO – L’ex commissario tecnico dell’Italia Cesare Prandelli ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport.

“Non esistono soluzioni impossibili da sostenere nel calcio, tutto sta nella volontà dei giocatori di mettersi al servizio dei compagni di squadra. Magari è importante far capire a tutti che a turno debbono dare una grande mano in fase di non possesso, un problema di gestione può essere semmai quello di chiedere un sacrificio sempre allo stesso giocatore, ma non mi sembra questo il caso. E poi è necessario concedere il giusto tempo all’allenatore, sono sicuro che un po’ alla volta Sarri saprà trovare degli equilibri sempre migliori. Colpa del tridente? Non credo proprio, è stata una serata complicata per tutta la squadra. Non dimentichiamoci dell’infortunio di Miralem Pjanic, finché è rimasto lui in campo si è vista in ogni caso una Juve compatta e ordinata. Ogni partita poi fa storia a sé e va preparata in maniera diversa.”