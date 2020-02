TORINO – Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato del futuro di Federico Chiesa.

Queste le sue parole sul giocatore che è seguito da vicino dalla Juventus: “Abbiamo solo Chiesa da discutere. Su Chiesa non abbiamo nessun appuntamento in agenda, non c’è fretta. L’incontro tra Commisso ed Enrico è andato benissimo e insieme valuteremo la situazione migliore. Federico sta dando il 100% e non vogliamo mettergli pressione addosso.”