Possibile pista Sampdoria per Pjaca

TORINO – In questi ultimi due giorni di mercato la Juventus proverà a piazzare gli esuberi che ancora sono in rosa. Uno di questi è l'attaccante croato Marko Pjaca, chiuso dai grandi nomi in bianconero, ma che la Juventus vuole mandare in prestito per farlo crescere e recuperare dopo l'infortunio: saltato il suo passaggio al Cagliari, in queste ore i dirigenti bianconeri si stanno incontrando con quelli della Sampdoria per definire il passaggio in prestito in blucerchiato del giocatore.