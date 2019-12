Porrini: “La Juventus in Italia ha troppa consapevolezza di essere la più forte”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Sergio Porrini, ha parlato intervistato dai microfoni di TMW Radio della finale di Supercoppa Italiana, vinta dalla Lazio contro i bianconeri.

“Negli ultimi anni non si è mai vista la Juventus perdere due volte in poco tempo contro la stessa squadra. La Lazio ha dei calciatori che possono dar fastidio a qualsiasi avversario. È stata una vittoria meritata. Sarri, probabilmente, deve ancora trovare i giocatori adatti per mettere in mostra il bel calcio che tutti conosciamo. La partita di ieri ha dimostrato che tutti i giocatori devono lavorare nelle due fasi, la sensazione è che la Juventus, soprattutto in Italia, abbia troppa consapevolezza di essere la più forte e alcuni giocatori fanno solo una fase, in Champions dovrà cambiare registro.”