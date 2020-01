Polverosi: “Dybala è un grande giocatore e lotterà per il Pallone d’Oro”

TORINO – Alberto Polverosi, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha parlato di Paulo Dybala: “Se Ronaldo può decidere quando e quanto giocare pensando a cosa sia meglio per se stesso, vorremmo che Dybala non avesse questa possibilità di scelta: lo vorremmo sempre e comunque in campo. Ronaldo, anche se porta il 7 sulle spalle, è un attaccante, Dybala è un giocatore. E’ la stessa ragione per cui se oggi qualcuno ci chiedesse chi è stato il miglior giocatore del girone d’andata della Serie A diremmo il 10 della Juve, ben sapendo che Ciro Immobile ha fatto di più come gol, stabilendo un record. Il record di Dybala è il livello dello spettacolo, a cui nessun altro protagonista del nostro campionato può avvicinarsi. Quello che davvero fatichiamo a comprendere è l’atteggiamento della Juve (tutta, dalla dirigenza ai tecnici) nei confronti di quel fenomeno. La storia stabilisce che fra Ronaldo e lui la differenza è a favore del portoghese, ma la cronaca di questa stagione ribalta il rapporto. Oggi la differenza è a favore dell’argentino. I famosi 150 palloni a partita che Sarri a inizio stagione voleva ingentiliti dai piedi di Pjanic dovrebbero passare invece dal sinistro di Dybala, allora sì che la Juve non avrebbe rivali. Non è colpa sua se è capitato negli anni di Messi e Ronaldo, ma appena i due si avvieranno alla pensione sarà lui, insieme a Neymar, a Mbappé e a pochi altri a battersi per il Pallone d’Oro”.