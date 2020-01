Pogback, 100 milioni possono bastare?

TORINO – Il ritorno di Paul Pogba è sempre nei sogni dei tifosi bianconeri. Quel giovane campione sul punto di sbocciare e mai esploso definitivamente, almeno non al livello che ci si aspettava, potrebbe ancora tornare bianconero. Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus è sempre in contatto con Raiola, intenzionato a portarlo via da un Manchester United ancora non all’altezza della sua storia. Stando al quotidiano torinese, per strappare il ‘Polpo’ ai Red Devils potrebbero bastare 100 milioni. I tabloid inglesi avevano parlato di una richiesta di almeno 150 milioni di euro, ma la rottura tra club e giocatore sembra insanabile, e la dirigenza inglese potrebbe “accontentarsi” di un’offerta da tripla cifra.