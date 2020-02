TORINO – Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba dovrebbe lasciare l’Inghilterra alla fine della stagione.

Il giocatore non è infatti più felice a Manchester, club nel quale è tornato dopo l’esperienza con la Juve, e vorrebbe cambiare aria: Paratici sta lavorando con Raiola per riportarlo a Torino, con l’operazione che potrebbe andare in porto durante questa estate.